News

Bologna, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Marito e moglie sono stati trovati morti oggi, martedì 21 aprile, nella loro abitazione a Castel Maggiore nel Bolognese. Sul caso indagano i carabinieri che ipotizzano un omicidio-suicidio. Le vittime sono Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni: a dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che si era risposato. Non riuscendo a contattare il padre, oggi si è recato nella casa e ha lanciato l’allarme ai carabinieri.  

Da una prima ricostruzione la donna era riversa a terra in cucina e l’uomo impiccato a una trave del tetto in mansarda. A quanto si apprende sono in corso le indagini, ma l’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio. Sul corpo della 63enne non sarebbero stati trovati segni di violenza, se non alcuni segni sul collo: sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e se sia stata strangolata. Da una prima ricostruzione i due erano in fase di separazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Panigale e del nucleo investigativo oltre al magistrato di turno. Sarebbe stato trovato anche un biglietto ora al vaglio degli investigatori. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Coppa Italia, oggi semifinale Inter-Como – La partita...

Nuoro, ciclista di 80 anni travolto e ucciso...

Ia, Bisio (Engineering Group): “Intelligenza deve trattenere il...

Usa-Iran, il mistero della tregua: quando scade? Le...

Kenya, Ruto: “Hub africano tra crescita economica, innovazione...

Iran, Alis: “Imprese trasporto e logistica preoccupate per...

Ia, al Senato conferenza ‘Ai Italia. L’Ai tra...

Valeria Marini e la chat con Sanchez: “Io...

Onu, Ruto: “Africa esclusa da Consiglio sicurezza, serve...

Kenya, Ruto: “Sviluppato progetti di geotermia tra i...