Bologna, marito e moglie trovati morti in casa: ipotesi omicidio-suicidio

(Adnkronos) – Marito e moglie sono stati trovati morti oggi, martedì 21 aprile, nella loro abitazione a Castel Maggiore nel Bolognese. Sul caso indagano i carabinieri che ipotizzano un omicidio-suicidio. Le vittime sono Mauro Zaccarini, di 73 anni, e Adriana Mazzanti, di 63 anni: a dare l’allarme è stato il figlio dell’uomo, che si era risposato. Non riuscendo a contattare il padre, oggi si è recato nella casa e ha lanciato l’allarme ai carabinieri.

Da una prima ricostruzione la donna era riversa a terra in cucina e l’uomo impiccato a una trave del tetto in mansarda. A quanto si apprende sono in corso le indagini, ma l’ipotesi è quella dell’omicidio-suicidio. Sul corpo della 63enne non sarebbero stati trovati segni di violenza, se non alcuni segni sul collo: sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte e se sia stata strangolata. Da una prima ricostruzione i due erano in fase di separazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Borgo Panigale e del nucleo investigativo oltre al magistrato di turno. Sarebbe stato trovato anche un biglietto ora al vaglio degli investigatori.

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