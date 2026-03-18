News

Renzi e il melanoma: “L’ho rimosso, nessun rischio per me ma bisogna controllarsi”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Il leader di Italia Viva Matteo Renzi rimuove un melanoma e lancia un appello alla prevenzione in un video pubblicato sui social dove ha condiviso la sua personale esperienza.  

“Un suggerimento dal profondo del cuore: spendete tempo nel controllo, nella prevenzione, nelle visite dermatologiche e non solo dermatologiche. E ringraziamo sempre i medici e gli operatori della sanità, che sono bravissimi. Qui vi racconto perché. Un grande abbraccio a tutti”, il messaggio di Renzi. 

“Ho rimosso un melanoma, non rischio niente sono tranquillissimo”, spiega il leader di Iv sollecitando i suoi followers: “Ragazzi, controllatevi. La differenza fondamentale quando hai un tumore alla pelle è il momento nel quale lo becchi, nel mio caso sono stato molto fortunato perche l’ho preso subito, immediatamente”.  

 

politica

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Biennale Arte, incendio su tetto padiglione Serbia: nessun...

Ancona è la Capitale italiana della italiana 2028

Sinner e l’abbraccio con Alcaraz a Miami: i...

Pisolini pomeridiani lunghi? Ecco perché possono aumentare il...

Tumori, in Italia 1.103 studi clinici in corso:...

Bove torna al gol con il Watford, il...

Ascolti tv, la fiction Rai ‘Le libere donne’...

Maltempo Calabria, crolla muro a ridosso di una...

Maria De Filippi a sorpresa al concerto di...

Marco Giallini operato al femore, i colleghi: “Caduto...