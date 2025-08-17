Sinner: “Con Atmane ho vinto grazie all’esperienza”. Poi svela un aneddoto…

(Adnkronos) – "Adoro i tornei da una settimana. Mi piace molto il torneo di Montecarlo, in cui i primi turni sono partite incredibili e se una buona testa di serie perde, la partita successiva resta una partita incredibile". Jannik Sinner ha parlato così in conferenza stampa, puntando il focus sulla nuova organizzazione dei Masters 1000 dopo la finale agguantata a Cincinnati. "Ad esempio – ha continuato Sinner – ci sono i quarti di finale e quindi il tifoso sa esattamente per cosa sta comprando un biglietto. Il sabato ci sono le semifinali e domenica la finale. Adesso io ho un po' perso di vista i giorni delle finali, perché di solito erano di domenica. Qui a Cincinnati sono di lunedì, a Toronto erano di giovedì. È difficile anche per noi giocatori, che perdiamo un po' i giorni della settimana". Il numero uno del ranking Atp ha però sottolineato l'importanza di avere un giorno di riposo tra semifinale e finale: "Un day off può essere positivo. Se ieri avessi giocato tre ore, sarebbe stato importante oggi il giorno di riposo. Altrimenti sì, mi sarebbe piaciuto giocare oggi. Ma dipende un po' dal punto di vista. Ci sono due tipi di giorno di riposo. Quelli in cui si recupera e quelli in cui puoi lavorare su qualcosa che non è piaciuto. Alla vigilia di questo torneo, l'obiettivo era arrivare al meglio allo Us Open. Ho usato bene il giorno di riposo del 15 agosto". Sinner ha commentato la sua semifinale: "Oggi ho servito in modo diverso, giocare con un mancino è sempre qualcosa di diverso. Ho cercato di variare bene i punti del servizio. Lui ribatte bene, si sposta molto indietro e ho corso dei rischi, facendo serve and volley. Non è il mio stile abituale, ma è qualcosa che devo fare se voglio diventare un tennista migliore. Probabilmente ho vinto il primo set grazie alla mia esperienza. Sono stato un po’ più solido nel tiebreak e poi ho avuto la fortuna di fare il break nel secondo set. Sono molto contento della partita“. In chiusura, il fuoriclasse azzurro è tornato sul momento forse più divertente della semifinale contro Atmane: "Ho parlato un po’ con lui nello spogliatoio. Ha una grande collezione di carte Pokemon e me ne ha regalata una, mi sento molto fortunato. Non ci conoscevamo ed è stato un momento davvero bello. Lui è un giocatore incredibile e lo ha dimostrato, ha un gran potenziale e gli auguro il meglio". —[email protected] (Web Info)