News

Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna – Diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jannik Sinner torna in campo a Vienna. Il tennista azzurro sfida oggi, giovedì 23 ottobre, Flavio Cobolli – in diretta tv e streaming – nel derby azzurro degli ottavi di finale dell'Atp 500 austriaco. Sinner al primo turno del torneo ha superato agilmente il tedesco Daniel Altmaier, battuto in due set con un netto 6-0, 6-2 nella prima partita ufficiale giocata al rientro dal Six Kings Slam, il torneo esibizione arabo in cui ha trionfato superando Carlos Alcaraz in finale e intascando un assegno da 6 milioni di dollari complessivi.  Flavio Cobolli invece, all'esordio di Vienna, ha battuto il ceco Tomas Machac in due set 7-6 (8-6), 6-2. In caso di passaggio del turno Sinner sfiderebbe il vincente della sfida tra l'argentino Francisco Cerundolo e il kazako Alexander Bublik.  
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino...

Imprese, Seacombe (Terna): “Welfare è leva strategica in...

Welfare, Spagnuolo (Cfmt): “Strumento a supporto di dirigenti...

Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Investire affinchè nelle imprese si...

Dalla malattia al divorzio, Fedez sul suo nuovo...

La volta buona, Valentina Vignali: “Io e Fabio...

Ruth Chepngetich squalificata per 3 anni per doping,...

Anestesista De Rosa: “Su sepsi emergenza globale c’è...

Cappellacci (Fi): “Al centro dell’agenda politica insieme a...

ICare 2025, al congresso anestesisti ‘tecnologia per più...