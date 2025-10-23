News

Imprese, Seacombe (Terna): “Welfare è leva strategica in agenda Esg”

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – “In un’azienda infrastrutturale come Terna, il welfare non è un accessorio, ma una leva strategica della dimensione sociale dell’agenda Esg”. A dirlo Daniel Thomas Seacombe, Head of Compensation, Welfare and Mobility di Terna, intervenendo oggi a Roma al Global Welfare Summit, dedicato quest’anno alle “Eccellenze che ispirano”. Per Terna “investire sul benessere delle persone significa attrarre e trattenere competenze, sostenere la genitorialità e l’equilibrio vita-lavoro, promuovendo l’inclusione e le pari opportunità nella selezione, crescita e sviluppo delle persone. In questo modo il welfare contribuisce in modo concreto alla sostenibilità del Gruppo e alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder”. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morto l’ex ministro Franco Reviglio, padre dello scontrino...

Sinner-Cobolli, derby azzurro negli ottavi di Vienna –...

Welfare, Spagnuolo (Cfmt): “Strumento a supporto di dirigenti...

Welfare, Fiaschi (Manageritalia): “Investire affinchè nelle imprese si...

Dalla malattia al divorzio, Fedez sul suo nuovo...

La volta buona, Valentina Vignali: “Io e Fabio...

Ruth Chepngetich squalificata per 3 anni per doping,...

Anestesista De Rosa: “Su sepsi emergenza globale c’è...

Cappellacci (Fi): “Al centro dell’agenda politica insieme a...

ICare 2025, al congresso anestesisti ‘tecnologia per più...