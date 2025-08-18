News

Sinner-Alcaraz, oggi la finale a Cincinnati – Il match in diretta

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Sarà ancora Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz, per la quarta volta nel 2025. La finale del Masters 1000 di Cincinnati di oggi, lunedì 18 agosto, mette ancora di fronte i primi due giocatori del ranking Atp. Dopo gli Internazionali d'Italia, il Roland Garros e Wimbledon, in palio ci sarà il Masters 1000 americano, tappa di avvicinamento agli Us Open. Il match inizierà alle 15 locali, le 21 ora italiana. La finale del Masters 1000 di Cincinnati è trasmessa in diretta tv su Sky (Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Max) e in streaming sulle piattaforme Sky Go e Now Tv. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Terremoto in provincia di Ascoli Piceno oggi, scossa...

Zelensky con vestito ‘normale’ alla Casa Bianca, Trump:...

West Nile, 21 nuovi casi nel Lazio: 5...

Ucraina, via all’incontro Trump-Zelensky alla Casa Bianca

Ucraina, Meloni: “Giornata importante, esplorare ogni tipo di...

Gaza, fonti palestinesi: “Hamas accetta nuova proposta su...

Gaza, colonnello Verdolini: “Lanciate 96 tonnellate di cibo”

Lecce, in moto durante il temporale: 42enne muore...

Neonati morti in ospedale a Bolzano, batterio killer...

Video privati di Stefano De Martino e Caroline...