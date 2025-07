Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell, annullato il concerto in Valle D’Aosta

(Adnkronos) –

Simone Cristicchi ha la paralisi di Bell. Il cantautore è stato costretto ad annullare il concerto che si sarebbe tenuto il prossimo 12 luglio in Valle D'Aosta, a causa dell'improvviso problema di salute. "È con grande dispiacere che devo annunciare che per un improvviso problema di salute sarò costretto ad annullare il concerto previsto per il 12 luglio al Forte di Bard, nell'ambito della rassegna Aostaclassica", ha scritto Cristicchi sul suo profilo Instagram. E ha spiegato: "Mi è stata diagnosticata la paralisi di Bell (una forma di paralisi del nervo facciale, ndr), una condizione temporanea che richiede riposo e attenzione", ha concluso il cantautore romano ringraziando i fan per la comprensione. La data del 12 luglio sarebbe stata la prima del 'Dalle Tenebre alla Luce Summer Tour 2025'.