Un incendio in pineta è divampato a Castiglione della Pescaia, nel grossetano e ha coinvolto in particolare un campeggio in località Le Rocchette. Sono in corso le evacuazioni da parte dei vigili del fuoco. Al momento non risultano persone coinvolte. Dal primo pomeriggio i vigili del fuoco sono al lavoro con quattro squadre e un elicottero per domare le fiamme.