Sicurezza e ordine pubblico, Cdm atteso per giovedì alle 17

by Adnkronos

(Adnkronos) – A quanto si apprende il prossimo Consiglio dei ministri si dovrebbe tenere giovedì pomeriggio, alle 17. Sul tavolo sono attese le nuove norme sulla sicurezza e l’ordine pubblico, da inserire nel decreto legge e in un disegno di legge. 

Al termine del vertice convocato ieri a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, per fare il punto sui recenti episodi di violenza e sulle misure che l’esecutivo vorrebbe portare all’esame del Cdm, una nota di Palazzo Chigi ha sottolineato che Meloni e il governo “ribadiscono il pieno sostegno alle forze dell’ordine” e, “in questa delicata fase – anche alla luce delle dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein – intendono rivolgere all’opposizione un appello a una stretta collaborazione istituzionale”. In questa direzione, i capigruppo di maggioranza hanno ricevuto mandato di proporre alle opposizioni “una risoluzione unitaria in tema di sicurezza”, che potrebbe essere votata già questa settimana. 

