News

Serie A, Roma-Lazio si giocherà domenica 21 settembre alle 12:30

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – La Lega calcio di Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla quarta alla 12esima giornata. Il derby capitolino tra Lazio e Roma, valido per la quarta giornata di Serie A, è stato programmato per domenica 21 settembre alle ore 12:30. Nella quinta giornata il big match tra Juventus e Atalanta sarà giocato sabato 27 settembre alle ore 18, mentre Milan-Napoli domenica 28 settembre alle 20:45. Nella sesta giornata Fiorentina-Roma si giocherà al Franchi domenica 5 ottobre alle 15, mentre Juventus-Milan è in programma sempre la domenica ma alle 20:45.
 
La sfida tra Roma e Inter nella settima giornata è stato inserito sabato 18 ottobre alle ore 20,45. Nell'ottava giornata il big match Napoli-Inter al Maradona sarà disputato sabato 25 ottobre alle 18, mentre Lazio-Juventus è in programma domenica 26 ottobre alle 20:45. Milan-Roma della decima giornata si giocherà domenica 2 novembre alle 20:45. All'undicesima il derby tra Juventus e Torino è stato programmato per sabato 8 novembre alle 18, mentre Inter-Lazio domenica 9 novembre alle 20:45. Nella 12esima giornata si giocherà Fiorentina-Juventus sabato 22 novembre alle 18 e il derby tra Inter e Milan domenica 23 novembre alle 20:45. —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Danza, al via Festival internazionale ad Agrigento con...

F1, Piastri a Monza cerca l’ottava sinfonia: trionfo...

Dubbi su Europa (Francia) e Stati Uniti (Fed):...

Ghedina: “Cortina sconosciuta? Qualcuno ha fatto un’uscita infelice,...

Lo studio, baxdrostat riduce ipertensione non controllata o...

Global Sumud Flotilla, Il Tempo: “Esclusi da conferenza...

Ceferin: “Israele fuori da coppe? Giocatori non possono...

Gaza, “in ultime 72 ore sfollate 70-80.000 persone”....

West Nile, 75enne ricoverato a Brescia in condizioni...

La moglie di Froome: “Chris ha rischiato la...