Danza, al via Festival internazionale ad Agrigento con ospiti d’eccezione

(Adnkronos) – Agrigento, e la sua Valle dei Templi, diventa palcoscenico d'eccezione per la danza internazionale. Dal 4 al 6 settembre, torna l'ottava edizione del Festival internazionale della danza e delle danze. Numerosi gli ospiti delle tre serate: tra gli altri, l’etoile Giuseppe Picone, Alma Manera, Raffaele Paganini, i primi ballerini del Teatro dell’Opera e del Balletto di Stara Zagora della Bulgaria, Luca Condello, Elisa Cipriani, Balletto del Sud di Fredy Franzutti, Roberta Beccarini, Anastasia Kuzmina, il gruppo folk I Fiori del Mandorlo, la madrina Giusy Versace. Il festival è organizzato da Alta Classe Accademia dello Spettacolo, sotto la direzione artistica di Maria Pia Liotta e con il patrocinio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Città di Agrigento, Agrigento 2025 Capitale Italiana della Cultura, Aspae, Parco Valle dei Templi Agrigento, Fondazione Teatro Luigi Pirandello. Media partner RAI Isoradio e con il contributo di State Opera Stara Zagora, Fondazione Pensare Oltre, D’Arte, Afrodite Centro Studi Universitario. La serata di giovedì 4 settembre è riservata alle giovani promesse della danza: la direttrice artistica del Festival Internazionale della Danza e delle Danze Maria Pia Liotta, sempre con occhio vigile alle nuove generazioni, alla cultura e alla formazione e ai danzatori di un futuro imminente, ha deciso, di dare un'opportunità a tutti le promesse della danza di Agrigento organizzando una lezione in Palcoscenico a cura dell’etoile Giuseppe Picone. Una lezione – spettacolo dal vivo offerta dal Festival Internazionale della Danza e delle Danze per giovani danzatori selezionati dalle scuole di danza, a sostegno ed incoraggiamento delle famiglie per i ragazzi più talentuosi. Giuseppe Picone racconterà aneddoti della sua carriera presentando il suo ultimo libro “La mia vita a passi di danza” alla presenza di Elisabetta Armiato, già etoile Teatro alla Scala di Milano, Presidente Fondazione “Pensare Oltre”. Grande attesa, invece, per la seconda serata del Festival, venerdì 5 settembre, che quest’anno, sempre in onore di Carla Fracci, da sempre sostenitrice e madrina del Festival, sin dalla sua prima edizione, e in continuità dell’opera svolta per il Festival dal Maestro Beppe Menegatti verrà presentata, “Akragas” – La città più bella tra i mortali… Da Pindaro a Battiato con i sussurri di Pirandello e Camilleri, una creazione, in anteprima mondiale, di Maria Pia Liotta con protagonista Alma Manera e la partecipazione del Corpo di Ballo del Festival costituito da Egon Polzone, che ne cura anche le coreografie, Elisabeth Maria Casuccio, Luca Capomaggi, Andrea Cavalieri. Al pianoforte la maestra Kozeta PriftiI e il maestro Carlo Zannetti, curatore della parte musicale. La serata continua, poi con i danzatori del Teatro dell’Opera e Balletto Stara Zagora Bulgaria, tradizione, cultura e folk con il Gruppo Folcloristico Fiori del Mandorlo e la musica e canzoni d’autore” con Daniele Stefani. A rappresentare le varie discipline nelle tre serate in programma la massima espressione della danza, grandi stelle di chiara fama, ognuna protagonista indiscussa nel proprio genere. Il Premio “Carla Fracci per i giovani” giunto alla quarta edizione, istituito alla Sua memoria, verrà consegnato come nelle precedenti edizioni proprio durante la serata finale del Festival ad un giovane selezionato da un'autorevole giuria. Il nome del vincitore verrà reso noto durante la serata, proveniente, quest’anno, dal prestigioso Mab,, Premio internazionale di Danza Classica Maria Antonietta Berlusconi per i giovani. Interesse da tutto il mondo della danza per l’arrivo dell’etoile Giuseppe Picone star mondiale della danza. La sua sarà una esibizione che impressionerà anche i neofiti della danza dal titolo “Elevarsi” con coreografie dello stesso Picone. Di grande prestigio la presenza dell’etoile Raffaele Paganini. E, poi ancora, tanta qualità con le eccellenze del corpo di Ballo del Teatro Nazionale dell’Opera e del balletto di Stara Zagora: Anelia Dimitrova, Fiordi Lloha, Elliot Sahlberg, Tristan Eymard, i grandi danzatori Del Balletto del Sud: Nuria Salado Fustè, Alice Leoncini, Giulia Ricciardulli, Marco Nestola, Ovidiu Chitanu, Robert Chacon, diretto da Fredy Franzutti. Attesa anche per l’agrigentino Luca Condello che danzerà con Elisa Cipriani, e poi una seconda esibizione dell’Etoile Giuseppe Picone insieme a Elisabetta Formento. Il tango appassionato di Roberta Beccarini e Pablo Garcia, il folk con fantasie musicali popolari del gruppo folcloristico I Fiori del Mandorlo, Anastasia Kuzmina, Sophia Berto, Nikita Perotti, Rebecca Gabrielli e Hugo, direttamente da 'Ballando con le Stelle', con ritmi Latino/Americani. Fantasie, colori ed emozioni con la Compagnia Viaggiatrici d’Oriente composta da Lorella De Fiores, Tiziana De Fiores e Francesca Tortulici. Atmosfere in grado di evocare sentimenti di eleganza, romanticismo, e una sensazione di leggerezza e fluttuazione, grazie alla Compagnia di danza Storica, diretta da Nino Graziano Luca. La musica d’autore in questa terza serata è affidata a Mauro di Maggio. A completare la serata le magiche ed emozionanti interpretazioni dell’indiscussa interprete Alma Manera accompagnata al pianoforte da Kozeta Prifti. E a sorpresa un’altra eccellenza della musica, il maestro Paolo Zampini, flautista storico di Ennio Morricone Le serate sono condotte da Beppe Convertini. Il tutto alla presenza della madrina Giusy Versace. Durante l'ultima serata del Festival ritorna il prestigioso premio “Schiaccianoci d'Oro” dedicato a "grandi artisti, ad esponenti autorevoli del settore tersicoreo e del mondo artistico – culturale, un riconoscimento per la loro dedizione ad un'arte, quale la danza, e che hanno fatto della danza una loro espressione di vita". Il premio è un’opera creata in esclusiva per il Festival, dall'artista Enrico Manera, creatore insieme a Cleonice Gioia anche dell’opera dal titolo: “Scontro di Civiltà”, realizzata in esclusiva in occasione del Festival per la Città di Agrigento e domata durante la conferenza stampa del Festival con presentazione della critica d’arte Francesca Barbi Marinetti. —[email protected] (Web Info)