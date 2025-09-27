News

Serie A, Como-Cremonese 1-1

(Adnkronos) – Como e Cremonese pareggiano per 1-1 nel primo match della quinta giornata di Serie A, disputato allo stadio 'Sinigaglia' della città lariana. Al vantaggio dei padroni di casa con Nico Paz al 32', replica Baschirotto al 69'. La squadra di Fabregas chiude in dieci uomini per l'espulsione di Rodriguez all'82' per un calcio a Terracciano a palla lontana. In classifica la Cremonese sale a 9 punti ed è momentaneamente terza insieme a Milan e Roma, il Como è invece sesto a quota 8 con l'Atalanta.  —[email protected] (Web Info)

