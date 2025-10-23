News

Scontro frontale nel bolognese, muore un bimbo di 7 anni

by Adnkronos
(Adnkronos) – Un bambino di 7 anni è morto in un incidente stradale avvenuto mercoledì sera lungo la strada Porrettana a Lovoleto, frazione di Granarolo nell’Emilia (Bologna).  Per ragioni ancora da accertare, l'auto su cui viaggiava il piccolo insieme al padre, e un'altra macchina si sono scontrate in un frontale. I due conducenti sono rimasti feriti. Sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente anche un motociclista, illeso. A intervenire sul posto per i rilievi sono stati i carabinieri della Compagnia di San Lazzaro di Savena. 
