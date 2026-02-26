Sanremo, Irina Shayk fa melina su Russia e Putin: “Nessun commento politico”

(Adnkronos) – “Sono qui e vorrei evitare commenti di carattere politico, siamo qui per celebrare l’amore, la musica, l’unità, l’energia positiva che noi creiamo”. Irina Shayk, co-conduttrice oggi della terza serata del Festival di Sanremo 2026, fa melina davanti alle domande sulla Russia e sulla guerra in Ucraina scatenata dall’invasione ordinata da Vladimir Putin. La modella russa dribbla temi di attualità invocando ”l’amore, la musica, l’energia positiva”. “È vero nel mondo stanno accadendo molte cose, ma sono felice e grata di essere qui, circondata da tutti i vostri sorrisi, quindi nessun commento a carattere politico”, dice.

“Mia mamma è stata un’insegnante di musica per 25 anni. Io da piccola suonavo il piano, cantavo anche nel coro. Non chiedetemi di cantare in questo momento, per favore”, aggiunge raccontando il suo rapporto con la musica che “è sempre stata una parte importante della mia vita, la musica unisce le persone”. E aggiunge: “Mia mamma ha sempre amato molto Celentano, Laura Pausini, Mina, Anna Oxa, potrei continuare all’infinito”.

La musica italiana, dice, “è molto emotiva, mi piace tantissimo perché va diretta al cuore. Sono davvero quindi molto felice di essere qui, in questo momento storico, al Festival di Sanremo, che fa veramente parte del dna dell’Italia”.

