Video

Sanremo: Zanetti (Costa Crociere), ‘costruiamo esperienze iconiche che uniscono musica e turismo’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

“La presenza di Costa Crociere a Sanremo è il risultato di una profonda e consolidata collaborazione con la città e con le istituzioni. Una sinergia che amplifica il nostro consueto approccio con le destinazioni che visitiamo: costruire insieme esperienze e momenti che valorizzino le specificità e l’unicità del territorio. In questo caso, Sanremo è evidentemente legata alla musica e al Festival, con tutte le necessità e le opportunità che ne derivano per i nostri ospiti” nel contesto locale. Lo ha affermato Mario Zanetti, Amministratore Delegato di Costa Crociere, sottolineando come l’impegno della compagnia “si concretizza anche negli eventi organizzati tra il palco e la città: momenti studiati per offrire a crocieristi, turisti e residenti una cornice che anticipi e accompagni le fasi del Festival, rendendo il tutto ancora più iconico”.

