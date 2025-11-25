News

Sanremo giovani, stasera la terza puntata: chi sono i cantanti in gara

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Stasera, martedì 25 novembre, torna in seconda serata su Rai 2, Rai Radio2 e RaiPlay, ‘Sanremo giovani’, con la conduzione di Gianluca Gazzoli.  

Stavolta nella Sala A di Via Asiago a Roma si sfideranno Cainero (‘Nuntannamurà’), Caro Wow (‘Cupido’), Deddè (‘Ddoje Criature’), Mimì (‘Sottovoce’), Petit (‘Un bel casino’) e Welo con ‘Emigrato’. 

A giudicare i cantanti la Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia – insieme ai “giurati fuori onda” Carlo Conti (direttore artistico del Festival di Sanremo) e Claudio Fasulo – Vicedirettore della Direzione Intrattenimento Prime Time. 

Ogni martedì, fino al 2 dicembre, si svolgeranno 4 eliminatorie, in cui si sfideranno 3 coppie di artisti. Poi il 9 dicembre si terrà la semifinale a 12, sempre con il meccanismo della sfida diretta. 

I 6 selezionati approderanno al Teatro del Casinò il 14 dicembre per la finalissima ‘Sarà Sanremo’, quando i due artisti prescelti staccheranno il biglietto per il Festival 2026, insieme ai due giovani provenienti da Area Sanremo, votati dalla medesima Commissione Musicale capitanata da Carlo Conti. 

Il secondo appuntamento con ‘Sanremo giovani’ sarà trasmesso in seconda serata su Rai 2 e RaiPlay, con la conduzione del podcaster e conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli, e su Rai Radio2, con la conduzione di Julian Borghesan, Manila Nazzaro e Giorgiana Cristalli. 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Ucraina-Russia, Kiev sotto attacco. Nuovo piano per la...

Belve, Magnini e le accuse sul caso doping:...

Bodo-Juve oggi in Champions League: orario, probabili formazioni...

Elezioni regionali Campania-Veneto-Puglia, Meloni: “Vittoria Stefani grazie a...

Maltempo in Italia, allerta meteo arancione su Campania...

Napoli-Qarabag oggi in Champions League: orario, probabili formazioni...

Belve, oggi la quarta puntata: dall’omaggio a Ornella...

25 novembre, oggi è la Giornata contro la...

Mistero Trump Mobile, lo smartphone made in Usa...

Ucraina-Russia, piano Usa cambia. Zelensky: “Serve colloquio con...