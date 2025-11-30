Sanremo 2026, oggi al Tg1 Carlo Conti annuncia i big: orario, toto nomi e regolamento

(Adnkronos) –

Carlo Conti oggi, domenica 30 novembre, annuncia il cast completo dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2026. L’appuntamento con il direttore artistico della kermesse canora è su Rai 1, durante il Tg delle 13.30.

Per la 76esima edizione del festival, sul tavolo di Conti, secondo quanto ha appreso l’Adnkronos, sono arrivate oltre 200 candidature per la categoria Big. Un numero che ha reso la selezione particolarmente ardua e che, con ogni probabilità, porterà a un allargamento del cast. La previsione iniziale era di 26 artisti in gara, contenuta nel regolamento annunciato a ottobre: il numero finale che annuncerà oggi Conti potrebbe assestarsi tra 28 e 30 cantanti, per poter accogliere un maggior numero di proposte ritenute valide. Questa fase di selezione, è stata descritta più volte dal direttore artistico come la più faticosa.

Tre le giurie che voteranno gli artisti in gara: Televoto del pubblico; Giuria della Sala Stampa, Tv e Web; Giuria delle Radio, con un peso percentuale rispettivamente del 34, 33 e 33%.

Passando all’analisi delle singole serate, nella prima (il martedì) si esibiranno tutti i Big/Campioni e le canzoni verranno votate dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web. Durante la seconda (il mercoledì) si esibiranno la prima metà dei Big/Campioni, votati dal pubblico – attraverso il Televoto – e dalla Giuria delle Radio, ciascuno con un peso pari al 50 %. Per la categoria Nuove Proposte, i 4 artisti saranno suddivisi in due coppie ed ogni coppia si esibirà in una sfida diretta. Gli artisti saranno giudicati dal pubblico con il Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio. I due artisti vincitori delle sfide accederanno alla Terza serata.

Stesse modalità nella terza serata (il giovedì) per i Big/Campioni; per le Nuove Proposte avrà luogo la sfida finale tra i due artisti che hanno avuto accesso alla serata, la canzone più votata dal Televoto, dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web e dalla Giuria delle Radio sarà proclamata vincitrice della categoria. Confermata la serata delle ‘Cover’ al venerdì, con vincitore: i Big, affiancati da un artista ospite, re-interpreteranno un brano edito italiano o internazionale e le votazioni di questa gara non influiranno sul risultato finale del Festival. Le cover saranno valutate da tutte e tre le giurie.

Nella finalissima della quinta ed ultima serata (il sabato) verranno eseguite tutte le canzoni dei Big/Campioni in gara, votate dalle tre Giurie. Il risultato di questa votazione si assemblerà con quello delle precedenti serate (tranne quella delle “Cover”), al fine di determinare una classifica delle canzoni/Artisti. Nuova esibizione e votazione per le prime 5 canzoni classificatesi. Il risultato andrà ad aggiungersi a quello complessivo delle precedenti al fine di determinare una nuova classifica riferita alle 5 canzoni/Artisti attribuendo così la palma di vincitore della 76esima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Il regolamento di Sanremo 2026 non lo esplicita, come non lo esplicitava quello dell’edizione 2025, ma – a quanto ha appreso l’Adnkronos – Conti renderà possibili anche quest’anno, per gli artisti che lo vorranno, i duetti tra i cantanti in gara nella serata cover. L’anno scorso questa possibilità venne colta da 6 artisti e i cantanti in gara che duettarono tra di loro furono Francesca Michielin con Rkomi, Achille Lauro con Elodie e Tony Effe con Noemi.

Un’altra novità del regolamento, sempre relativa alla serata cover, è la durata dei brani proposti, che non dovranno superare i 3’30”, come i brani in gara per la vittoria del festival. L’anno scorso invece la durata delle cover poteva raggiungere i 4 minuti.

L’annuncio di Conti definirà il cast e porrà fine a settimane di rumors. Sul fronte dei cantautori, fiore all’occhiello del festival dell’anno scorso, la nuova leva si mescola a nomi consolidati. Circolano con insistenza le ipotesi di un ritorno di Diodato, Ermal Meta e Fulminacci ma anche della prima volta all’Ariston di Frah Quintale. Tra le voci più interessanti del nuovo panorama musicale, si fanno i nomi di Emma Nolde e La Niña. La vera sorpresa, però, potrebbe essere il debutto assoluto di Tommaso Paradiso, che quest’anno potrebbe decidere di affrontare la gara sanremese.

Non mancano le suggestioni legate ai grandi ritorni. Un nome su tutti è quello di Blanco, che dopo il successo del singolo ‘Piangere a 90’ potrebbe tornare all’Ariston per consolidare la sua nuova fase artistica. E c’è chi giura su un rientro in scena, proprio a Sanremo, di Angelina Mango e Sangiovanni, entrambi reduci da un periodo di pausa per ricaricare le energie creative.

È quasi di rito la partecipazione di Settembre, l’artista che l’anno scorso ha trionfato nella sezione Nuove Proposte con il brano ‘Vertebre’. A coprire la “casella” talent, invece, potrebbe essere Luk3, diciottenne reduce dalla scuola di ‘Amici’ e già autore di diversi brani virali.Dalle veterane del palco come Emma (che potrebbe riconfermare la premiata ditta autorale con Olly e JVLI), Arisa e Malika Ayane, a talenti in cerca di una nuova consacrazione. Tra queste, Serena Brancale, forte di un crescente successo di pubblico e critica, Chiara Galiazzo, che dopo anni di lontananza dall’Ariston potrebbe aspirare ad un ritorno da protagonista, e California, che dopo la rottura dei Coma_Cose si presenterebbe per affermare la sua carriera solista. Voci insistenti anche su Sal Da Vinci, già dato vicino alla partecipazione nella scorsa edizione, dove ha poi trionfato in duetto con The Kolors nella serata cover sulle note della sua grande hit ‘Rossetto e caffè’. Anche Aiello, reduce da un anno molto positivo, rientra tra coloro che potrebbero meritare una nuova chance.

Ma le ipotesi più intriganti riguardano i duetti: la più clamorosa, quella che vedrebbe insieme Tiziano Ferro e Madame, sembra più una suggestione che un’indiscrezione fondata. Secondo i ben informati, Ferro non avrebbe intenzione di affrontare il festival in gara e potrebbe aspirare semmai a un ritorno da ospite, in vista del tour che partirà a maggio. Più plausibile appare un ritorno sul palco dell’Ariston di Madame. Un altro rumor che circola insistentemente è quello del ritorno in coppia, questa volta in gara, di Fedez con Marco Masini, dopo la performance di ‘Bella Stronza’ che ha infiammato la serata delle cover dell’anno scorso. A completare il quadro, la quota “over”, una garanzia per Conti visto il pubblico intergenerazionale del festival: si fanno i nomi di Michele Zarrillo, Fausto Leali, Enrico Ruggeri, Donatella Rettore e Patty Pravo.

