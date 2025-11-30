News

Roma-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 30 novembre, la Roma ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 13esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in Europa League contro i danesi del Midtjylland, battuti 2-1 in casa, mentre in campionato arrivano dal successo per 3-1 sul campo dela Cremonese.  

Ritorno alla vittoria in Europa anche per la squadra di Conte, che ha battuto il Qarabag 2-0 al Maradona, mentre in Serie A ha conquistato i tre punti grazie alla vittoria contro l’Atalanta, battuta in casa 3-1. 

 

La sfida tra Roma e Napoli è in programma oggi, domenica 30 novembre, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini 

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Olivera; Neres, Lang; Hojlund. All. Conte 

 

Roma-Napoli sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. La partita sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Latina, indiano trovato morto davanti casa: ferito alla...

Sanremo 2026, oggi al Tg1 Carlo Conti annuncia...

Papa Leone XIV in Turchia, l’appello alla pace....

Carosello in love, stasera 30 novembre: trama e...

Incidente nell’Alessandrino, morto 29enne: grave una ragazza

Elezioni regionali, Follini: “Attenti a cantare vittoria prima...

Verissimo, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: un mese...

Pisa-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Chi è Diego Dalla Palma, oggi a Verissimo...

Verissimo, oggi domenica 30 novembre: ospiti e interviste