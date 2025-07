Salute mentale, accordo tra Ordine psicologi Lazio e Municipio I Roma

(Adnkronos) – Promuovere il benessere psicologico e avviare azioni condivise di prevenzione, ricerca e inclusione sociale. Sono i contenuti del protocollo d'intesa siglato oggi tra l'Ordine degli psicologi del Lazio, rappresentato dalla presidente Paola Medde, e il Municipio Roma I, per il quale erano presenti la presidente Lorenza Bonaccorsi e l'assessora Politiche sociali e pari opportunità, Claudia Santoloce. "La firma di questo protocollo è un passo importante per rafforzare la presenza della psicologia nei territori e costruire risposte integrate ai bisogni delle persone – ha dichiarato Medde – Come Ordine siamo convinti che la promozione della salute psicologica e la tutela dei diritti, specie per le fasce più vulnerabili, debbano diventare un impegno costante delle politiche pubbliche". Nel dettaglio, a partire dal mese di settembre – si legge in una nota – potranno essere avviate una serie di iniziative congiunte volte a promuovere la salute psicologica e il benessere della cittadinanza del territorio municipale, tra cui eventi formativi e informativi, attività di prevenzione e contrasto alle discriminazioni, ricerche sulle dinamiche sociali e psicologiche locali, e la partecipazione dell'Ordine alla redazione del Piano di Zona sociale. "Questo accordo – sottolinea Santoloce – ci permette di integrare nuove competenze nella definizione delle politiche sociali del Municipio, rafforzando il legame tra istituzioni. Una rete solida, fondata sul dialogo e sulla corresponsabilità – osserva – è la chiave per costruire una comunità più giusta, accogliente e attenta al benessere di tutte e tutti". In base all'intesa, l'Ordine sarà chiamato a contribuire in maniera attiva e qualificata alla definizione delle politiche sociali del territorio, offrendo il proprio supporto professionale nell'analisi dei bisogni emergenti, nella progettazione e realizzazione di eventi divulgativi sui temi del benessere psicologico, con particolare attenzione alla diffusione di buone prassi educative e inclusive e nella costruzione di uno spazio stabile di confronto con il Municipio e i servizi sociali. "Il protocollo rappresenta un passo importante per rafforzare il benessere psicologico come diritto di tutte e tutti – rimarca Bonaccorsi – Grazie alla collaborazione con l'Ordine degli psicologi del Lazio, potremo attivare strumenti concreti di prevenzione, inclusione e supporto, rispondendo in modo più efficace ai bisogni del nostro territorio. Siamo convinte che investire sulla salute mentale significhi costruire comunità più forti e solidali". Con l'accordo, l'Ordine degli psicologi del Lazio – rappresentato nel comitato organizzativo dalla vicepresidente Vera Cuzzocrea, referente delle attività previste dal protocollo – conferma così il proprio ruolo di interlocutore istituzionale attivo e l'impegno nella promozione di una cultura della prevenzione, dell'inclusione e della salute mentale accessibile. —[email protected] (Web Info)