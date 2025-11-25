Romania, droni violano spazio aereo: si alzano in volo i caccia

(Adnkronos) – Due caccia F-16 dell’esercito rumeno e due Eurofighter della polizia aerea tedesca si sono alzati in volo dopo che due droni hanno violato lo spazio aereo delle Romania. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Bucarest spiegando che la violazione è stata rilevata vicino al confine tra la Romania e l’Ucraina. L’ultima volta che i caccia sono decollati in Romania è stato quando un drone è entrato nel suo spazio aereo il 13 settembre durante un attacco russo alle infrastrutture ucraine, ricorda Sky News.

Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Spagna, Norvegia e Danimarca hanno segnalato di recente incursioni o avvistamenti di droni. Solo nella notte del 9 settembre circa 20 droni russi sono entrati nello spazio aereo polacco. Il 19 settembre, tre jet militari russi hanno violato lo spazio aereo dell’Estonia per 12 minuti, prima che i caccia italiani li scortassero fuori. Il 23 ottobre la Lituania ha dichiarato che due jet russi erano entrati nel suo spazio aereo.

La polizia moldava ha annunciato l’evacuazione dei residenti di Cuhurestii de Jos, nel distretto di Floresti, nella Moldova nordoccidentale, dopo che un drone si è schiantato questa mattina contro l’abitazione di un custode di un frutteto.

“L’unità esplosivi della polizia è in viaggio verso il luogo” dello schianto, ”i residenti sono stati evacuati e l’area è stata transennata dalla polizia di Floresti”, ha aggiunto la polizia in un comunicato, senza specificare il numero di persone evacuate.

