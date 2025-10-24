News

Roma, investita dal treno a Colle Mattia: morta 52enne americana

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Una donna di 52 anni, di origine americana, è stata travolta e uccisa dal treno Roma-Ciampino all’altezza della stazione Colle Mattia, tra Colonna e Monte Porzio Catone. È successo intorno alle 14.30. Sul posto, impegnati nelle indagini, gli agenti della Polfer. Testimoni avrebbero visto la donna inciampare. Saranno le telecamere di videosorveglianza a chiarire la dinamica di quello che potrebbe essere un incidente. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Prodi: “Alternativa al governo è scarsa, non ha...

MotoGp, in Malesia si corre gara Sprint: orario...

Ue, Draghi: “Sotto attacco principi su cui si...

Omicidio Luciana Ronchi, ex resta in carcere. Gip:...

Vaccini, igienista Calabrò: “Anti-Rsv investimento di salute pubblica...

Vaccini, Castiglia (UniSs): “Per meningococco coperture basse, serve...

Vaccini, igienista Gabutti: “Aumentare coperture aiuta contrasto a...

Professioni, De Luca (Consulenti lavoro): “Non dimentichiamo passato...

Formazione, Temussi (Min.Lavoro): “Aumentare qualità e verificare soldi...

Vaccini, Siliquini (Siti): “In anziani e fragili un...