Roma, incendio in palazzina a Torrevecchia: morta 91enne, gravissima la figlia

by Adnkronos
(Adnkronos) – Una donna di 91 anni è morta nell'incendio scoppiato nella sua casa al piano rialzato di una palazzina di via Diano Marina, nel quartiere romano di Torrevecchia. Nella casa con la donna viveva anche la figlia 67enne, soccorsa dal personale del 118, in condizioni gravissime, e il loro cane, salvato anche lui dai vigili del fuoco intervenuti sul posto: evacuate diverse persone residenti nei piani sovrastanti. L'appartamento è stato dichiarato in agibile.  
