Roma, assessore sardo cade da scale del Ministero delle Imprese: in frantumi parte della vetrata di Sironi

(Adnkronos) – Brutta avventura oggi pomeriggio per l’assessore all’Industria della regione Sardegna Emanuele Cani che, mentre si trovava nel ministero delle Imprese e del Made in Italy, è scivolato finendo per rompere la parte inferiore destra della vetrata ‘La carta del Lavoro’, realizzata da Mario Sironi e finita nel 1932. A confermarlo all’Adnkronos lo stesso Cani: “Sono scivolato sulla scala, sono caduto e sono andato a finire contro una parte della vetrata, che è andata in frantumi a seguito dell’urto”.  

L’assessore si è detto addolorato per l’episodio: “Sto bene, ho solo qualche contusione, ma nulla di grave. Sono molto dispiaciuto per il danno”. 

