Red Valley Festival: da Steve Aoki a Fask, la line-up completa

(Adnkronos) – Si avvicina il Red Valley Festival, quattro serate all'Olbia Arena che celebreranno il decimo anniversario della kermesse. Tanti i nomi che si aggiungono agli artisti già annunciati come: Fast Animals & Slow Kids, Gaia, Il Pagante, M¥SS Keta, Shablo e molti altri. Dopo un 2024 con numeri da record in cui la manifestazione ha ottenuto 118.175 presenze totali sulle quattro serate, oltre 50 artisti sul palco e altrettante ore di musica live, il Red Valley Festival torna dal 13 al 16 agosto prossimi, con quattro giorni ricchi di musica. Il primo giorno, 13 agosto, sono attesi sul palco: Max Pezzali, Fedez , Tommy Cash, Fast Animals & Slow Kids, Rocco Hunt, Sarah Toscano, Il Pagante, Settembre, Dj set Radio 105, Dodoj, Jeson, Mamacita. Gli artisti in calendario il secondo giorno, 14 agosto, sono invece: Alan Walker, Sfera Ebbasta, Ghali, Morad, Shiva, Paky, Astro, Botteghi, Sally Cruz e Samuele Brignoccolo. Il terzo giorno, 15 agosto, si esibiranno invece: Anna, Lazza, Steve Aoki , Tony Effe, Artie 5ive, Tony Boy, Ludwig, Rrari dal tacco, Damianito, Faneto e Melons. Infine, il 16 agosto sono previste le esibizioni di Guè, Irama, Salmo, Gaia, Shablo (+ Joshua – Mimì – Tormento), M¥SS Keta, Nerissima Serpe / Papa V / Fritu, Dodoj, Nko, Promessa e Silent Bob & Sick Budd. L'evento è prodotto e organizzato da Magma Events e Vivo Concerti con la partnership radiofonica di Radio 105. Gli abbonamenti Festival Full Pass, i biglietti giornalieri Day Pass per le singole serate e gli ingressi per l'area vip Lounge sono disponibili online su redvalleyfestival.com.