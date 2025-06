Rapporto Almalaurea, Lum prima in Puglia per soddisfazione degli studenti

(Adnkronos) – L’Università Lum Giuseppe Degennaro si conferma al vertice tra gli atenei pugliesi per soddisfazione degli studenti e ai primi posti in ambito nazionale. Il dato è emerso dal Rapporto 2025 stilato dal consorzio Almalaurea sul profilo e sulla condizione occupazionale di oltre 305mila laureati di 80 università italiane. La ricerca effettuata da Almalaurea ha evidenziato che il 96,6% dei laureati Lum è soddisfatto del rapporto con il corpo docente e il 92,3% ritiene il carico di studio adeguato alla durata del corso. In merito alle infrastrutture messe a disposizione dall’Ateneo, il 95,3% dei laureati che le ha utilizzate considera le aule adeguate. Più in generale, il 95,9% dei laureati si dichiara soddisfatto dell’esperienza universitaria nel suo complesso. Per ciò che concerne la condizione occupazionale dei laureati dell’università Lum il tasso di occupazione ad un anno dalla laurea è ben al di sopra della media nazionale così come la retribuzione mensile netta ad un anno dalla laurea è più alta della media nazionale. Il Rapporto Almalaurea ha anche indicato che il 77,4% dei laureati Lum è inserito nel settore privato, mentre il 21,4% nel pubblico; l’1,2% lavora nel non-profit. —[email protected] (Web Info)