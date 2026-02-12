News

Ramazzotti e Alicia Keys super ospiti nella terza serata di Sanremo

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Eros Ramazzotti e Alicia Keys saranno i super ospiti della terza serata del 76mo Festival di Sanremo, quella del giovedì. Ad annunciarlo al Tg1 delle 20 è il direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti. “Per la prima volta saranno insieme dal vivo in un anteprima mondiale”, dice Conti. I due avevano già duettato in un celebre brano di Ramazzotti, ‘L’Aurora’. 

Eros Ramazzotti festeggerà al festival i 40 anni dalla vittoria tra i Campioni con “Adesso Tu”. Domani, Conti, Laura Pausini e i 30 concorrenti del festival saranno ricevuti al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. “Sarà un momento emozionante, un grandissimo onore, per noi per Sanremo e per l’intera discografia italiana”, dice Conti.  

 

spettacoli

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Milano Cortina, Lollobrigida regina d’oro: “Brignone mi ha...

Piantedosi: “Presto comunicheremo sito per Centro rimpatrio a...

Coltellate alle spalle mentre cammina in centro, grave...

Da Draghi a Draghi, l’economia europea è peggiorata:...

Giù i prezzi per famiglie e imprese, 12...

Video Pd per il ‘no’ con atleti curling,...

Iran, Netanyahu: “Possibile buon accordo ma includa missili...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Vannacci vale...

I Presidenti dei Consigli regionali riuniti a Niscemi

Gabibbo malmenato a Milano, spintoni al celebre pupazzo...