Il castello, il freddo e il conto: cronache dal summit europeo

Pioggia, vento, dieci gradi che sembrano tre. Al castello di Alden-Biesen, in Belgio, la scena europea si apre con un’immagine destinata a diventare metafora: Giorgia Meloni che, in giacca e camicia, scherza con i cronisti: “Mi sto congelando”. Ma dietro il colore del retroscena meteorologico si muove qualcosa di più profondo: l’Europa che discute della propria competitività, dei suoi limiti strutturali, delle divisioni politiche e delle scelte che potrebbero ridisegnarne il futuro economico.

