Rai, tredicesima fumata nera in Vigilanza per voto su Presidente

Tredicesima fumata nera in commissione di Vigilanza Rai per il voto su Simona Agnes come presidente del cda Rai. A quanto apprende l’Adnkronos, nella seduta plenaria di stamane nessun componente era presente per la maggioranza.  

Per le opposizioni, erano presenti Antonio Nicita , Francesco Verducci, Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd) Maria Elena Boschi, Dafne Musolino e Annamaria Furlan (Iv), Dario Carotenuto, Anna Laura Orrico, Gaetano Amato e Dolores Bevilacqua (M5S) e Giuseppe De Cristofaro (Avs). 

