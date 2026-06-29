Wine: A Selection of Contemporary Wine Labels, il libro che racconta l’incontro tra design, creatività e cultura del vino

Il vino non è soltanto una delle eccellenze più apprezzate della tradizione enologica mondiale, ma rappresenta anche un universo ricco di cultura, creatività e comunicazione. Oggi, accanto alla qualità del prodotto, assume un ruolo sempre più importante il modo in cui una bottiglia si presenta al consumatore. In questo contesto si inserisce Wine: A Selection of Contemporary Wine Labels, un volume di Raffaello Buccheri che esplora il rapporto tra design grafico e settore vinicolo.

Negli ultimi anni il packaging è diventato uno degli strumenti più importanti per distinguersi in un mercato altamente competitivo. Le etichette delle bottiglie non svolgono più soltanto una funzione informativa, ma rappresentano veri e propri elementi di comunicazione capaci di raccontare la storia di un marchio, trasmettere valori e catturare l’attenzione del pubblico.

L’evoluzione del design applicato al mondo del vino ha dato vita a soluzioni creative che combinano tradizione e innovazione. Molte aziende investono oggi nella progettazione grafica delle proprie etichette per valorizzare l’identità del prodotto e rafforzare il legame con il consumatore. Questo fenomeno ha contribuito a rendere le wine label un interessante oggetto di studio non solo per gli operatori del settore, ma anche per designer, professionisti della comunicazione e appassionati di arte visiva.

Libri dedicati a questo tema stanno suscitando un crescente interesse proprio perché permettono di osservare il vino da una prospettiva diversa. Dietro ogni etichetta si nasconde infatti un lavoro di ricerca, progettazione e storytelling che contribuisce a definire il posizionamento del prodotto e l’esperienza complessiva del consumatore.

In un’epoca in cui l’immagine riveste un ruolo fondamentale nelle decisioni d’acquisto, comprendere l’importanza della comunicazione visiva è diventato essenziale per molti settori economici. Il mondo del vino rappresenta uno degli esempi più affascinanti di questa evoluzione, grazie alla sua capacità di coniugare tradizione, estetica e innovazione.

Wine: A Selection of Contemporary Wine Labels offre quindi un’interessante occasione per approfondire il dialogo tra design e cultura enologica, mostrando come un semplice elemento grafico possa trasformarsi in uno strumento strategico di comunicazione e valorizzazione del prodotto.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

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