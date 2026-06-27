Chi ha cucinato l’ultima cena? di Rosalind Miles: il libro che riscrive la storia dal punto di vista delle donne

La storia ufficiale è stata per secoli raccontata quasi esclusivamente attraverso le imprese degli uomini. Ma cosa succede quando si cambia prospettiva? Chi ha cucinato l’ultima cena? Storia femminile del mondo di Rosalind Miles è un libro che invita proprio a questo: guardare il passato da un punto di vista diverso, mettendo finalmente al centro il contributo delle donne.

Si tratta di un’opera divulgativa che affronta il lungo percorso storico femminile con uno stile accessibile, brillante e capace di mettere in discussione molte narrazioni tradizionali.

Senza entrare troppo nel dettaglio del contenuto, il libro offre una riflessione importante su quanto il ruolo delle donne sia stato essenziale nello sviluppo delle società, pur essendo spesso invisibilizzato o marginalizzato.

Uno degli aspetti più interessanti del saggio è la capacità di unire ricerca storica e narrazione coinvolgente, rendendo la lettura stimolante anche per chi non è esperto di storia.

Il testo affronta temi universali come il lavoro, il potere, la famiglia, la cultura, la religione e il controllo sociale, mostrando come il genere abbia influenzato profondamente la costruzione delle civiltà.

Rosalind Miles porta il lettore a interrogarsi su ciò che viene ricordato e su ciò che invece viene escluso dai grandi racconti storici.

La forza di questo libro sta proprio nella sua capacità di restituire complessità e visibilità a figure e ruoli spesso dimenticati.

La scrittura è ironica, incisiva e divulgativa, ideale per chi cerca un saggio capace di far riflettere senza risultare distante o accademico.

Chi ha cucinato l’ultima cena? è una lettura consigliata a chi ama la storia, i saggi femministi e le opere che aiutano a ripensare il passato con nuovi strumenti critici.

L’autrice del libro è Rosalind Miles, scrittrice, saggista e storica britannica, nota per il suo lavoro sulla storia culturale e sociale delle donne.

Per maggiori informazioni sul volume è possibile consultare la scheda dedicata su Bookshare.

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