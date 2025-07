Porti, insediato il commissario Adsp del Mar Tirreno centro settentrionale Latrofa

(Adnkronos) – Si è ufficialmente insediato oggi l’ingegnere Raffaele Latrofa, nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sen. Matteo Salvini, nuovo Commissario Straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, che governa i porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta. "Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e profonda motivazione – ha dichiarato il Commissario – consapevole dell’importanza strategica che questo sistema portuale riveste per l’Italia centrale e per l’intero Mediterraneo". Nel suo messaggio di insediamento, Latrofa ha rivolto un passaggio di riconoscimento al suo predecessore: "Credo profondamente nel valore della continuità amministrativa. Chi rappresenta le Istituzioni ha il dovere di rispettare e valorizzare il lavoro svolto in precedenza. Il mio approccio sarà quello di continuare ciò che è stato fatto bene e, dove possibile, migliorare ciò che è migliorabile". Il Commissario Straordinario terrà una conferenza stampa di presentazione delle linee guida del proprio mandato venerdì 1 agosto alle ore 11.00 presso la Sala Comitato dell'AdSP, a Molo Vespucci. —[email protected] (Web Info)