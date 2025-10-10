News

Paolini stellare a Wuhan, batte Swiatek e vola in semifinale

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Jasmine Paolini batte per la prima volta in carriera Iga Swiatek e vola in semifinale al torneo Wta 1000 di Wuhan. Oggi, venerdì 10 ottobre, la 29enne toscana, numero 8 del mondo e 7 del seeding, ha dominato la 24enne polacca, numero 2 del ranking Wta e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-1, 6-2 in poco più di un'ora. Paolini affronterà domani in semifinale la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo e del tabellone. Per l'azzurra è la prima vittoria contro l'ex numero uno al mondo, che aveva avuto la meglio nei sei precedenti scontri diretti. 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Prevenzione, restauro e adattamento climatico, focus su centri...

Tumori, studio italiano rivela alterazioni associate a sindromi...

Salute: 1 italiano su 4 vive con un...

Ia, Moige presenta dati su rapporto tra giovani...

Ricerca, diabetologo Giaccari: “Indispensabile collaborazione tra pubblico e...

“Finisci a Ostia ed è subito Suburra”: la...

Inps, prefetto Giannini: “Protocollo d’intesa offre tutela ai...

Inps, Agea: “Con adesione Roma a Rete Lavoro...

Salone della Csr, i numeri della 13esima edizione

Inps, firmato Protocollo con Prefettura su Rete Lavoro...