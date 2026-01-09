Pallavolo: SisalTipster partner di Lega volley femminile

(Adnkronos) – La Lega Volley Femminile annuncia l’ingresso di SisalTipster tra i propri partner ufficiali. Il progetto editoriale di Sisal dedicato all’analisi, ai dati e alla cultura sportiva diventa primo Exclusive Partner del FantaLVF e sponsor del premio MVP of the Month. Una partnership strategica nata dall’incontro tra due realtà con forte vocazione digitale e orientamento alla costruzione di community partecipative e competenti, dove la passione per lo sport diventa esperienza condivisa. Lo scrive la Sisal.

Negli ultimi anni la Lega Volley Femminile ha creato un ecosistema digitale di riferimento, distinguendosi nel panorama sportivo italiano grazie a una fanbase di oltre un milione e 200mila follower che rendono il Campionato di Serie A Femminile la seconda Lega sportiva italiana più seguita alle spalle della sola Serie A di calcio. In questo contesto si inserisce il FantaLVF, attivo da tre stagioni e punto di riferimento per la community, capace di unire competizione, divertimento e conoscenza del gioco con oltre 30mila squadre e 140 milioni di views globali, nella prima parte di stagione, sui profili social della Lega Volley. SisalTipster sceglie il FantaLVF non solo come sponsor esclusivo del progetto, ma anche come parte di un accordo più ampio che prevede il supporto al premio MVP of the Month e la realizzazione di attivazioni digitali e on-field, contenuti editoriali e iniziative dedicate. La collaborazione valorizza la community e la passione per lo sport, trasformando ogni match in un’esperienza interattiva per i fan e rafforzando il legame con il Campionato di Serie A Femminile.

Raffaela Leoni, marketing director di Sisal, ha commentato: “La Lega Volley Femminile racconta uno sport in rapido sviluppo, con una community digitale in costante crescita e un seguito sempre più appassionato. I numeri, l’entusiasmo e la qualità del progetto FantaLVF raccontano uno sport che sa coinvolgere e far divertire. Per SisalTipster far parte di questo ecosistema significa sostenere un’esperienza in cui la passione si vive e si condivide, dentro e fuori dal campo”.

Il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, ha aggiunto: Il successo di oggi affonda le radici in una scelta strategica fatta tre stagioni fa. Quando decidemmo di rinnovare profondamente il nostro prodotto digitale di fantasy gaming e parlare una lingua nuova, più moderna e più accessibile. Quel lungimirante investimento ha portato i suoi frutti: oggi il FantaLVF è il fiore all’occhiello della nostra Lega, capace di coinvolgere oltre 30.000 iscritti. L’ingresso di SisalTipster come primo Exclusive Partner è il coronamento di questo percorso. Un partner prezioso e che ci permette ora di offrire ai fan attivazioni uniche e un coinvolgimento costante, consolidando il legame tra la community e il Campionato di Serie A”.

