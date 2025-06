Osimhen alla Juve? Il post sui social con la maglia… bianconera

(Adnkronos) –

Victor Osimhen alla Juve? I tifosi bianconeri sognano il grande colpo di mercato, anche grazie all'aiuto di qualche indizio social. Nel giorno dell'arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, l'attaccante nigeriano (al Galatasaray nell'ultima stagione) ha pubblicato sui social una foto in cui indica il segno della vittoria accanto al rapper nigeriano Odumodublvck, suo amico e tifoso della Juve. Il particolare, non passato proprio inosservato, è che il rapper indossa una maglia della Juventus. Un assist clamoroso per i tifosi, soprattutto in tempi di calciomercato e dopo l'accostamento insistente del nigeriano alla squadra di Igor Tudor. Una foto che in queste ore sta facendo discutere tanti sostenitori della sua attuale squadra, il Napoli, ovviamente della Juve, ma anche dell'Al-Hilal, la squadra araba che nelle ultime settimane ha provato a convincerlo al trasferimento a suon di milioni, anche con l'aiuto del nuovo tecnico Simone Inzaghi.