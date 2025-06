Le Figaro celebra Meloni, le ragioni del successo della ‘Lady di ferro’ italiana

(Adnkronos) – Quattro pagine, con foto a tutto campo e titolo celebrativo 'Giorgia Meloni – La prima donna', in italiano. E' il reportage dedicato da 'Le Figaro Magazine' alla presidente del Consiglio italiana, definita ''Lady di ferro in versione mediterranea'' e firmato da uno degli inviati di punta del giornale francese, Jean Marc Gonin. ''In poco più di due anni e mezzo al potere – si legge – la presidente donna del Consiglio italiano, e prima donna nella storia a guidare questo paese, si è affermata come figura centrale della politica transalpina. La sua curva di popolarità rimane alta e i sondaggi favoriscono il suo partito''. —[email protected] (Web Info)