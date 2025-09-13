Omicidio Kirk, Tyler Robinson convinto alla resa dal padre. Trump: “Pena di morte”

(Adnkronos) – Cresciuto in un sobborgo dello Utah, Tyler Robinson sembrava avere un futuro promettente: aveva una famiglia affiatata, ottimi voti nei test standardizzati e una media scolastica di 4.0 (10 in Italia). Dopo essersi diplomato al liceo nel 2021, ha girato un video in cui leggeva con orgoglio una lettera dell'Università statale dello Utah che gli offriva una borsa di studio quadriennale al merito. Ma il 22enne, sospettato di essere il killer di Charlie Kirk e catturato a 33 ore dall'assassinio, che ha ammesso le sue responsabilità, ha lasciato l'università statale dopo solo un semestre, prendendosi un periodo di aspettativa e non tornando più si legge sulla Cnn. Ora le autorità stanno cercando di capire cosa sia successo negli anni successivi che avrebbe portato Robinson su quel tetto da cui avrebbe ucciso a colpi di pistola l'attivista conservatore. "Preferirei uccidermi piuttosto che costituirmi", avrebbe detto il ragazzo secondo la ricostruzione di un membro delle forze dell'ordine riportata dalla Cnn. Decisivo, quindi, il pressing del padre, Matt. L'uomo, dopo aver visto le foto del killer diffuse dagli investigatori e poi dai media, si sarebbe rivolto al figlio: "Tyler, questo sei tu? Sembri tu". Matt Robinson ha convinto il figlio a parlare con un pastore che collabora con l'ufficio dello sceriffo della Contea di Washington e con gli US Marshal. Nel colloqui, il 22enne ha ammesso le proprie responsabilità e attorno alle 22 di giovedì 11 settembre è stato preso in custodia dall'Fbi. Mentre la polizia sta ancora indagando sull'omicidio, le autorità hanno indicato come potenziale prova di un movente politico quelli che hanno descritto come messaggi antifascisti incisi sui bossoli di un fucile trovato vicino alla scena del delitto. Su un proiettile era inciso 'Ehi fascista! Prendi!' – un messaggio che secondo il governatore dello Utah “parla da sé”. Un membro della famiglia di Robinson ha detto agli investigatori che il sospetto autore della sparatoria aveva attaccato Kirk durante una recente cena di famiglia, ha detto Cox. A dare per primo l'annuncio dell'arresto è stato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. "Penso, con un alto grado di certezza, che lo abbiamo in custodia. Tutti hanno fatto un ottimo lavoro", ha detto in un'intervista a Fox and Friends. "Spero che venga condannato a morte'', ha aggiunto. "Kirk era un'ottima persona e non meritava questo. Era come un figlio'', ha aggiunto Trump, "un ragazzo brillante" che "mi ha aiutato con TikTok", aggiungendo che normalmente i repubblicani faticano a conquistare i giovani elettori. Trump ha quindi affermato di non aver voluto guardare il video della sparatoria, perché non voleva ricordare Kirk in quel modo. Il presidente americano ha aggiunto di aver sentito che il video era "orribile". Erika Kirk, vedova dell’attivista conservatore Charlie Kirk, ne ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo l’assassinio, definendolo un "marito e padre perfetto" e promettendo di portare avanti la sua missione politica. "Avete acceso un fuoco che farà eco in tutto il mondo come un grido di battaglia", ha dichiarato, parlando con voce commossa dallo studio dove suo marito registrava il podcast. Ha ringraziato il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance e la moglie Usha per il sostegno, oltre alle squadre di soccorso che hanno tentato invano di salvargli la vita. Erika Kirk ha ricordato l’impegno del marito a favore della famiglia americana e il suo amore per i figli. "Charlie disse che, se si fosse candidato, la sua priorità sarebbe stata ridare vita alla famiglia americana. Ma soprattutto amava i suoi bambini e amava me, con tutto il cuore", ha detto. Ha promesso che il tour universitario di Turning Point Usa proseguirà, invitando i giovani a unirsi al movimento. Rivolta direttamente al marito, ha concluso: "Prometto che non lascerò mai morire la tua eredità. Non vedo l’ora di rivederti un giorno. Che Dio vi benedica tutti e che Dio benedica l’America". —internazionale/[email protected] (Web Info)