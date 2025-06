Nozze Bezos, Venezia come Hollywood: arrivano 90 jet privati e una parata di star

(Adnkronos) – Quando Jeff Bezos decide di sposarsi, non è solo un matrimonio: Venezia questa settimana, tra oggi e domenica 29 giugno, diventa palcoscenico a cielo aperto per una delle parate di celebrità più spettacolari a livello planetario. A bordo di jet privati – oltre novanta in due giorni, tra oggi, 24, e domani 25 giugno all'aeroporto 'Marco Polo', con una concentrazione aerea da fare impallidire il G7 – atterreranno in laguna i nomi più abbaglianti dell'entertainment e del'imprenditoria globale.

Kim Kardashian, fasciata nei suoi abiti con entourage al seguito, dovrebbe essere la prima ad arrivare sul Canal Grande. Nell'elenco di circa 200 ospiti, figurano Oprah Winfrey, Eva Longoria, Leonardo DiCaprio (in tandem con la modella italiana Vittoria Ceretti), Ivanka Trump, figlia del presidente americano (la sua presenza non è tuttavia ancora certa), Shakira, Robert Pattinson, Karlie Kloss, Mick Jagger, Elton John, Diane von Fürstenberg, Barbra Streisand, Orlando Bloom, Kris Jenner, la regina Rania di Giordania, Eric Schmidt e Bill Gates, oltre a una schiera di ultra-vip della finanza, dell'hight-tech e del digitale. Non confermata la presenza di Elon Musk. Matteo Bocelli, secondo quanto risulta all'Adnkronos, dovrebbe essere uno degli ospiti canori della serata del 27 al Teatro Verde dell'isola di San Giorgio, mentre Lady Gaga dovrebbe esibirsi il 28. Per gli invitati del matrimonio dell'anno, sono stati riservati interi hotel, affinché il livello di discrezione (e di glamour) fosse all'altezza dell'occasione. All'Aman Venice, lo stesso dove George Clooney celebrò il suo matrimonio, sono di casa i più vicini agli sposi, Oprah compresa. All'Hotel Cipriani, sulla Giudecca, sbarcheranno in molti tra gli invitati più noti e alcune top model. E poi St. Regis, e Gritti Palace, affacciati sul Canal Grande, e l'Hotel Danieli a due passi dal ponte dei Sospiri sono stati riservati per gli attori di Hollywood. Il vero prodigio delle nozze tra Bezos e la giornalista Lauren Sánchez è nella logistica. A muovere questa macchina perfetta è il duo di event planner Lanza & Baucina, già autori del matrimonio di Clooney. Hanno noleggiato oltre trenta motoscafi privati, tutti rivestiti in legno pregiato, con cuscini di velluto e sigilli personalizzati, che si muoveranno a orari precisi seguendo una coreografia silenziosa. Le rotte sono tracciate al secondo, le uscite scaglionate: nulla sarà lasciato al caso. A bordo, spesso, ci saranno anche uomini della sicurezza in borghese, ex agenti speciali arruolati per garantire che nessun drone, nessun paparazzo, nessun imprevisto rovini l'effetto di questa operazione-lusso. Nel frattempo, i canali diventeranno passerelle, i pontili set fotografici. Alcuni ospiti si porteranno direttamente il fotografo personale, altri hanno richiesto menù vegani su misura, massaggiatori in camera, fragranze d'ambiente personalizzate. Non è solo una festa di stelle. Bezos e Sánchez hanno voluto coinvolgere artigiani e fornitori locali per oltre l'80% delle forniture. La pasticceria storica Rosa Salva sta preparando 200 borse di dolci tipici, con tiramisù, zaletti e frittelle. La vetreria artistica Laguna B ha confermato la creazione di bomboniere in vetro di Murano su disegno esclusivo. —[email protected] (Web Info)