Non solo la cena di Olly, tutti gli scivoloni vip che infiammano il web

(Adnkronos) – La 'balorda' cena del vincitore di Sanremo 2025, Olly, che con gli amici avrebbe lasciato un ristorante tra mozziconi di sigarette e tavoli imbrattati, ha scatenato l'inevitabile shitstorm sui social. Una foto, pubblicata ingenuamente dallo stesso cantante, è diventata la prova d'accusa in un processo mediatico istantaneo. Il suo non è, però, un caso isolato. La storia recente è piena di celebrità inciampate in comportamenti che hanno fatto indignare il web, dimostrando quanto sia sottile il confine tra vita privata e immagine pubblica nell'era digitale. Ecco alcuni dei casi più emblematici. Tra gli episodi più discussi troviamo la festa per il 29esimo compleanno di Fedez, organizzata dalla ormai ex moglie Chiara Ferragni in un supermercato Carrefour appositamente chiuso al pubblico. Video e foto degli invitati che si lanciavano cibo e giocavano tra le corsie hanno fatto il giro del web, scatenando accuse di spreco alimentare e di ostentazione irrispettosa. Nonostante le immediate scuse di Fedez e la promessa di donare in beneficenza l'equivalente della spesa, l'episodio ha fatto discutere a lungo.

Lusso 'indigesto' anche per l'ex coppia Mauro Icardi e Wanda Nara. Era il 2016 e Icardi, all'epoca capitano dell'Inter, decise di celebrare la ex moglie con una cena speciale. Il piatto forte? Un risotto allo zafferano con una foglia d'oro da 24 carati, prontamente postato su Twitter. L'immagine, invece di suscitare ammirazione, scatenò l'ira di tifosi e follower, che la giudicarono un'inutile e quasi offensiva ostentazione di ricchezza. Decisamente diverso il caso di Sonia Bruganelli, che da anni documenta le sue partenze per le vacanze a bordo di jet privati, accendendo i commenti velenosi del web. "Io non ostento, vivo la mia vita. Paghiamo tutto, non ci regalano niente", ha risposto Bruganelli. Una difesa che sposta il dibattito dal lusso all'invidia sociale, senza però placare i critici. Ma non è solo la ricchezza a finire nel mirino. A volte, a indignare è la percepita mancanza di sensibilità. Ne sa qualcosa Nathalie Caldonazzo, che durante l'esposizione della salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro, si scattò una foto davanti al feretro, postandola su Instagram con la didascalia: "Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p.". L'immagine, giudicata da moltissimi utenti come inopportuna e irrispettosa della solennità del momento, scatenò un'ondata di polemiche tale da costringere la showgirl a cancellare il post e a scusarsi pubblicamente.