News

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni sposi in Brasile, l’annuncio a Monica Setta a ‘Storie al bivio’

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sposano il 29 dicembre in Brasile. Lo hanno annunciato in esclusiva a Monica Setta a 'Storie al bivio' in onda sabato 18 ottobre alle 15.30 su Rai 2. "La prima volta ci siamo sposati il 23 dicembre 1995 in Comune nelle Marche e il 29 dicembre festeggiamo i 30 anni di nozze con un rito misto ortodosso cattolico in un villaggio in Brasile – anticipa Natasha Stefanenko – Ci saranno con noi nostra figlia Sasha e il fidanzato Marco che porteranno le fedi. Io avrò un abito lungo firmato da Antonio Riva e faremo una grande festa dell'amore. Ci penso da anni ma mi sono battezzata solo a 40 anni e dunque prima non era possibile". 
[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Sinner: “Djokovic modello per me, con Alcaraz sarà...

Manovra, confermato contributo delle banche per 5 miliardi

Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi...

Brigitte Bardot ricoverata e operata per una “grave...

Ostia, morto il ragazzo accoltellato dopo una lite

Duello Meloni-Landini, per Treccani cortigiana “oggi è un’offesa”

Six Kings Slam, è Alcaraz il primo finalista

Ascoli Piceno, marito e moglie morti in casa:...

Milano Cortina 2026, ‘armonia’ per abbracciare il mondo:...

Sinner-Djokovic, oggi la semifinale del Six Kings Slam...