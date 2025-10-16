Djokovic si ‘inchina’ a Sinner: “Troppo forte, mi ha preso a calci nel c…”

News

Novak Djokovic si inchina a Jannik Sinner dopo la semifinale persa nel Six Kings Slam. Il fuoriclasse serbo, ex numero uno del ranking Atp, ha ceduto contro l'azzurro in poco più di un'ora di gioco, senza mai entrare in partita: "Mi dispiace che oggi non abbiate potuto vedere una partita più lunga" ha detto il serbo a fine match, scusandosi con i tifosi. "È colpa sua, non mia – ha poi aggiunto con un sorriso -. Ho provato a intimidirlo in quell’ultimo game sul punto dello 0-15, ma non ha funzionato. Sembrava un treno in corsa, mi ha preso a calci nel c…, scusate il termine. Jannik colpiva la palla da ogni angolo ed è stato semplicemente troppo forte. Complimenti a lui e in bocca al lupo per la finale". 
