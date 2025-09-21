News

Musetti-Basilashvili: orario, precedenti e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti torna in campo. Il tennista azzurro sfida oggi, domenica 21 settembre, il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 114 del mondo, nei quarti di finale dell'Atp 250 di Chengdu. Musetti, risalito al nono posto del ranking Atp, ha battuto all'esordio in tre set il croato Dino Prizmic, facendo così partire ufficialmente la sua rincorsa a un posto nelle prossime Atp Finals di Torino. Basilashvili invece ha superato agli ottavi lo statunitense Mackenzie McDonald.  La sfida tra Musetti e Basilashvili è in programma oggi, domenica 21 settembre, alle ore 10. I due si sono affrontati in tre precedenti, con il georgiano che conduce con un parziale di 2-1. L'ultimo incrocio risale allo scorso Wimbledon, quando Basilashvili riuscì a eliminare Musetti al primo turno imponendosi in quattro set.  Musetti-Basilashvili sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Charlie Kirk, oggi i funerali allo stadio: discorso...

Formula 1, oggi si corre in Azerbaigian: orario,...

Stato di Palestina, Starmer annuncerà oggi il riconoscimento...

Ucraina, Russia attacca vicino al confine: la Polonia...

Nuove molecole e bersagli, così si evolve la...

Mondiali atletica, oggi l’ultima giornata: gli italiani in...

Mondiali pallavolo, oggi Italia-Argentina agli ottavi: orario e...

Terremoto in Umbria, scossa 3.8 con epicentro a...

Intervision, Vietnam vince il festival di Putin. Usa...

“Si stava avventando su di me”, lite tra...