Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannone

Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto. Il 38enne è precipitato per circa sette metri e lo schianto sul terreno gli è stato fatale.

E’ stato immediatamente lanciato l’allarme e attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto ambulanza infermierizzata ed Elisoccorso Pegaso, ma ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare la morte. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e il Servizio Pisll.

