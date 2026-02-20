News

Morto operaio nell’Aretino, è precipitato da capannone

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Incidente mortale sul lavoro in provincia di Arezzo, dove un uomo di 38 anni ha perso la vita a Pieve Santo Stefano. Secondo una prima ricostruzione, l’operaio stava effettuando la manutenzione di un impianto di climatizzazione di una azienda quando un lucernario in plexiglass ha ceduto. Il 38enne è precipitato per circa sette metri e lo schianto sul terreno gli è stato fatale. 

E’ stato immediatamente lanciato l’allarme e attivato il 118 della Asl Toscana Sud Est. Sul posto ambulanza infermierizzata ed Elisoccorso Pegaso, ma ai sanitari non è rimasto altro da fare che constatare la morte. Sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine per tutti i rilievi del caso e il Servizio Pisll. 

cronaca

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Boscacci-De Silvestro, marito e moglie alle Olimpiadi: “Insieme...

MyPlant & Garden 2026, Randazzo: “Una X edizione...

Juventus, chiesta ‘grazia’ a Gravina per Kalulu: “Riparare...

Roma, Pella (Anci): “Piccoli comuni risorsa di questo...

Bimbo trapiantato a Napoli, l’ospedale Monaldi: “In rapido...

Mancato sgombero Spin Time, Viminale dovrà risarcire oltre...

Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump....

Stati Uniti, crescita frena nel 2025 sotto le...

Eni avvia produzione full-field del campo di Ndungu

Morte Andrea Purgatori, policlinico Umberto I e tre...

Leave a Comment

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.