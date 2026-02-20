Alessandro Bastoni, sbagliare è umano

Un episodio su tutti, nell’ultimo weekend di campionato, ha acceso le polemiche, riempito i talk show e diviso tifosi e opinionisti. Protagonista, Alessandro Bastoni. Una caduta a centrocampo, un contatto accentuato, un volo valso un cartellino rosso ingiusto nella partita più importante. E poi proteste, attacchi, contrattacchi, replay analizzati da ogni angolazione. L’Italia si è fermata e, per qualche giorno, ha parlato soltanto di Inter-Juventus. E di una scena che dice molto sul calcio di oggi.

Estratti audio: VIDEO ZIELINSKI al 90′ decide il DERBY d’ITALIA: Inter-Juventus 3-2 | Serie A Enilive | DAZN Highlights – DAZN Italia – 15 feb 2026; VIDEO @CalcioNapoli24TV – Le SCUSE di BASTONI dopo INTER-JUVE – 18 feb 2026.

