Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista aveva 76 anni

(Adnkronos) – È morta a 76 anni Valeria Fedeli, ex sindacalista, poi senatrice del Pd e ministra dell’Istruzione con il governo Gentiloni.

Fedeli era nata a Treviglio nel 1949 e aveva iniziato nella Cgil, diventando poi dirigente sindacale. In politica approda nel 2013, al Senato con il Pd, e viene anche nominata vicepresidente a palazzo Madama. Al governo la chiama il premier Paolo Gentiloni affidandole il ministero dell’Istruzione nel 2016. Poi ancora in Senato nel 2018, sempre con il Pd. Sempre in prima fila nelle battaglie femministe, era stata tra le fondatrici del movimento ‘Se non ora, quando?’.

—

politica

[email protected] (Web Info)