News

Inter-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) –
Inter di nuovo protagonista in Serie A. Oggi, mercoledì 14 gennaio, i nerazzurri affrontano il Lecce – in diretta tv e streaming – a San Siro nel recupero della 16esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dal pareggio nel big match contro il Napoli, gara terminata 2-2, mentre i salentini di Di Francesco sono stati battuti dal Parma in casa per 2-1. 

 

La sfida tra Inter e Lecce è in programma oggi, mercoledì 14 gennaio, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu 

Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Coulibaly, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco 

 

Inter-Lecce sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

 

sport

[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Morta Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione e sindacalista...

Thailandia, gru crolla e si schianta su un...

Napoli-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla in...

Assegno unico 2026, novità Isee e quando fare...

Rampini arriva in tv con ‘Risiko-Sfide di potere’,...

Il 2025 è stato il terzo anno più...

Chi l’ha visto?, stasera 14 gennaio: testimonianze inedite...

Meloni in Oriente da oggi al 19, gli...

Canone Rai 2026: chi deve pagarlo e a...

Iran, proteste represse nel sangue: migliaia di morti....