News

Milano, tenta suicidio lanciandosi da balcone ma cade su una passante uccidendola

by Adnkronos
by Adnkronos 0 comment

(Adnkronos) – Tragedia oggi domenica 14 settembre a Milano dove una passante è morta dopo essere stata travolta da un uomo che si era lanciato dal balcone della sua abitazione al quarto piano, tentando il suicidio.  La vittima, una donna italiana di 83 anni, è morta sul colpo mentre l'uomo, un 70enne, è stato trasportato in codice rosso, cosciente, all’ospedale Niguarda, dove risulta non in pericolo di vita.  Sul posto, in via Fratelli di Dio, sono intervenuti i militari del Nucleo Radiomobile e della stazione carabinieri San Cristoforo.  —[email protected] (Web Info)

Potrebbe interessarti

Zangrillo insultato a festa Pd, Meloni: “Abbassare i...

Roma, bambino di 8 anni aggredito al parco...

Sassuolo-Lazio 1-0, decide Fadera

“Puoi colpirmi” e Tyson stende Mr. Beast, lo...

Schlein a Meloni: “Vi batteremo, prima alle regionali...

Germania, Nordreno-Westfalia al voto: tiene la Cdu, grande...

Vuelta, proPal invadono Gran Via di Madrid: annullata...

“Servo del sionismo”, cronista Tgr Friuli Venezia Giulia...

“Mandate amore alla famiglia di Kirk”, Chris Martin...

Verissimo, Katia Ricciarelli ricorda Pippo Baudo: “Non perdonerò...