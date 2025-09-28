Milan-Napoli, rigore per azzurri al terzo tentativo: cosa è successo

(Adnkronos) – Episodi in area del Milan, nel primo tempo del match contro il Napoli, ma nessun fischio. Il rigore per gli azzurri arriva in avvio di ripresa. Tre episodi in meno di un'ora nel big match della quinta giornata. L'arbitro Chiffi al 20' sorvola giustamente sulla caduta di Anguissa nell'area rossonera. Il centrocampista partenopeo viene innescato dall'errore di Saelemaekers, che perde palla, e va a terra dopo il confronto ravvicinato con Modric. Nessun fischio e nessun richiamo del Var. Situazione più movimentata al 37'. McTominay va giù dopo il contrasto con Tomori, intervenuto per ostacolare il centrocampista scozzese. L'arbitro Chiffi non fischia, il Var invita il direttore di gara ad effettuare un check al video. L'esame delle immagini conferma la decisione assunta in campo: Tomori non commette fallo, niente rigore. In avvio di ripresa, al terzo 'tentativo', il Napoli conquista il penalty. Maignan al 54' respinge il colpo di testa di McTominay, Di Lorenzo sta per avventarsi sul pallone ma viene steso da Estupinan: rigore e, dopo l'intervento del Var, espulsione per il rossonero. —[email protected] (Web Info)