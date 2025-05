Michelle Hunziker all’Eurovision, la reazione del nipotino Cesare: “Ma è nonna!”

(Adnkronos) –

Cesare Augusto è il primo fan di Michelle Hunziker, che ieri, sabato 17 maggio, ha condotto la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2025. Il nipotino, primogenito di Aurora Ramazzotti, ha riconosciuto la sua nonna in televisione e la reazione è stata adorabile. Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle ed Eros Ramazzotti, ha seguito con attenzione l'ultima puntata della kermesse che si è tenuta a Basilea in Svizzera. Con lei anche il marito Goffredo Cerza e immancabile la presenza del figlio Cesare che appena ha visto la nonna Michelle in televisione ha cominciato a chiamarla a gran voce: "Nonna Michelle, nonna Michelle!", si sente dire dal video postato da Aurora Ramazzotti in cui si vede il piccolo Cesare di spalle mentre indica col ditino la televisione. La conduttrice, quando ha ripreso il telefono dopo la diretta dell'Eurovision, ha postato il video tra le Instagram stories e ha scritto: "Niente su questo, appena l'ho visto ho pianto", a corredo di un cuoricino rosso.

Michelle Hunziker ha rivolto un caloroso saluto al pubblico italiano durante la diretta dell'Eurovision: "Benvenuti a tutti gli italiani del mondo, c'è una grandissima folla qui". L'arena St. Jakobshalle, con i suoi 36.000 posti, ha registrato il tutto esaurito, con i biglietti esauriti in meno di due ore. A vincere la kermesse è JJ, rappresentante dell'Austria. Lucio Corsi si è piazzato al quinto posto. Al secondo posto si è classificata Israele. Terzo posto per Tommy Cash e il suo 'Espresso macchiato' (Estonia). —[email protected] (Web Info)