Ascolti tv, ‘Ciao Maschio’ da record: 18,6% di share per De Girolamo

(Adnkronos) – La puntata di 'Ciao Maschio', andata in onda ieri sera subito dopo la finalissima dell'Eurovision Song Contest, ha registrato il 18,3% di share e 743.000 telespettatori medi. È, considerando l'intero palinsesto televisivo di seconda serata del sabato sera, il programma con lo share più alto di tutto il panorama tv. Nel salotto della De Girolamo sedevano il rapper Luchè in uscita con il suo nuovo album, il coreografo e ballerino Enzo Paolo Turchi che ha rivelato dettagli inediti della sua infanzia in una emozionante intervista che ha riscosso alto gradimento anche in rete, l'imprenditore ed ex conduttore televisivo Andrea Pezzi che invece ha avuto modo di chiarire la fine del suo rapporto con l'attrice Cristiana Capotondi. Tra i programmi originali, quindi esclusi Sanremo e eventi, 'Ciao Maschio' di ieri sera è il programma originale di seconda serata più visto del palinsesto Rai da inizio 2025. I tre ospiti del salotto televisivo De Girolamo hanno approfondito il tema dell'amore e delle sue svariate forme, fino ad arrivare ai tradimenti. Anche sui social la puntata ha riscosso molto successo, facendo risultare l'hastag #CiaoMaschio tra i più discussi della specifica fascia oraria.