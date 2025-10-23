Messi, nessun ritiro: l’argentino rinnova con l’Inter Miami

(Adnkronos) –

Nessun ritiro in vista per Lionel Messi, anzi. Il fuoriclasse argentino ha annunciato oggi, giovedì 23 ottobre, di aver rinnovato il contratto che lo lega all'Inter Miami per altri tre anni, fino al 2028. Messi giocherà in Major League Soccer, il campionato di calcio americano, almeno fino ai 41 anni, allontanando così le voci di chi voleva un addio imminente ai campi. Ad annunciare il rinnovo proprio l'Inter Miami con un video pubblicato sui propri canali ufficiali. Mentre non è sicuro che Messi continuerà a vestire la maglia dell'Argentina, anche se la sua presenza ai prossimi Mondiali, in programma la prossima estate in Stati Uniti, Messico e Canada, è considerata praticamente certa, l'ex attaccante del Barcellona giocherà ancora con la squadra presidenziata da David Beckham.

